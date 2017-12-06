Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.

"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", – приводит слова Владимира Путина агентство "Р-Спорт".

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