Президент России Владимир Путин рассказал о позиции властей по выступлению спортсменов из РФ на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.

"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", – приводит слова Владимира Путина агентство "Р-Спорт".