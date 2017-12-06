"Ведь процесс продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда? Команда третьих-четвертых-пятых номеров?", – приводит слова Владимира Путина агентство "Р-Спорт".

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.

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