Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что санкции со стороны МОК в отношении российских спортсменов будут продолжаться.

"Ведь процесс продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда? Команда третьих-четвертых-пятых номеров?", – приводит слова Владимира Путина агентство "Р-Спорт".

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.