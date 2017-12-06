- Сейчас формулировка изменилась: это не отстранение, а не приглашение. Но при этом надо будет смотреть на критерии, которые будут изложены в решении комиссии МОК. Что делать в этом случае? Если кто-то не согласен с критериями, то следует это оспаривать в Спортивном арбитражном суде.

Кстати, некоторые критерии нам удалось оспорить в САS перед Олимпиадой в Рио.

Если же говорить о технологии, то она простая. Обратиться к адвокату, с его помощью составить жалобу и направить ее в САS. Не важно, к какому – российскому или зарубежному. Сейчас много иностранных адвокатов готовы представлять интересы наших спортсменов. Причем даже бесплатно. Мне за последние две недели позвонили человек десять иностранных адвокатов с предложением помощи.