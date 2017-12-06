- Конечно, надо ехать. Да, ситуация плохая, и против нас объявлена война. Но ребятам надо ехать. Они готовились, и многие с детства мечтали поехать на Олимпиаду, и было бы странно начать им мешать.

Мы все будет знать, что это наши спортсмены, и они будут нашими чемпионами. В таких условиях и победа будет ценнее, - передает слова Кожевникова «Газета.Ru».

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.

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