Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников — о том, что российским спортсменам нужно принять участие на ОИ-2018.

- Конечно, надо ехать. Да, ситуация плохая, и против нас объявлена война. Но ребятам надо ехать. Они готовились, и многие с детства мечтали поехать на Олимпиаду, и было бы странно начать им мешать.

Мы все будет знать, что это наши спортсмены, и они будут нашими чемпионами. В таких условиях и победа будет ценнее, - передает слова Кожевникова «Газета.Ru».

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.