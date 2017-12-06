"Международный олимпийский комитет дисквалифицировал сборную России, и теперь наши спортсмены смогут выступить на зимней Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом. Или не ехать совсем.

Некоторые спортсмены уже заявили, что не представляют свое выступление в Пхенчхане под любым другим флагом, кроме российского. И это мнение мы уважаем, сто процентов. Но не понимаем, почему решение о том, будут ли российские спортсмены выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, все сейчас ждут от чиновников, а не самих спортсменов. Или у нас возможно только одно мнение для всех?

Еще раз убеждаюсь, что выбрал хороший вид спорта. Насколько я помню, после побед Федора Емельяненко не включали российский гимн, а надевать на себя флаг было его личной инициативой, и это не помешало ему стать одним из самых мотивирующих спортсменов в России.

Когда Александра Шлеменко обвинили в употреблении допинга, он сам, не прося о помощи ни у кого, пошел и очистил свое имя. И кстати ему тоже никак не мешает отсутствие гимна после его побед. И при этом ММА, где кого-то могут ударить по лицу, называют диким видом спорта, а виды спорта, где тебя могут отстранить за компанию, называют олимпийскими", – написал Крылов на своей странице в Instagram.