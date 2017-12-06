- Может ли нейтральных спортсменов финансово поддержать МОК, если этого не сделает их страна?

- Если МОК приглашает атлетов, то в таком случае мы покрываем путевые расходы и из нашего решения видно, что эти спортсмены будут рассматриваться как любые другие участники соревнований. Они будут размещены бесплатно, будут питаться бесплатно, будет оплачено участие их сопровождающего персонала.

- Могут ли на церемонии закрытия россияне быть под своим флагом?

- Мы предусмотрели такое положение, это может подвести черту под этим неприятным эпизодом в истории олимпийского движения. Тогда после этих санкций все будут вновь горячо приветствовать Россию на Олимпийских играх. В таком случае церемония закрытия может стать сигналом о том, что Россия выполнила все требования, и новое начало становится возможным, а мы ориентируемся на чистое будущее России. Это стало бы решительным сигналом, - сказал Бах на пресс-конференции.