Герои нового «Ну, погоди!» появились на майках официального экипировщика Олимпийской команды России

«Ну, погоди!» в XXI веке: новая жизнь классических персонажей

В 2020 году исполнилось 50 лет со дня выхода первой серии легендарного «Ну, погоди!» режиссера Вячеслава Котеночкина. Наверное, ни один мультфильм с более чем полувековой биографией не может похвастаться такой «вечной молодостью». Спустя почти полвека он входит в России в ТОП-3 наиболее узнаваемых детьми 4-15 лет. Согласно данным опроса ВЦИОМ 2019 года 65% россиян назвали именно этот мультсериал своим любимым мультфильмом.

Такая популярность проекта, а также зрительский запрос на продолжение легендарной анимационной буффонады позволили «Союзмультфильму» решиться на смелый проект: киностудия приняла решение о перезапуске франшизы.

Почему был выбран именно перезапуск, а не продолжение?

«Ну, погоди!» в свое время был своего рода энциклопедией жизни 70-х-80-х: типажи персонажей, интерьеры, узнаваемая музыка, мода и даже исторические события – Волк и Заяц, проигрывая наполненные юмором сюжеты, словно бежали сквозь весь этот антураж близкий и понятный поколению той эпохи, - рассказывает генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, - однако сейчас мир вокруг нас разительно поменялся, более того, изменилось само его восприятие».

По ее словам, созданию любого проекта на современном «Союзмультфильме» предшествуют исследования, фокус-группы, которые позволяют понять, как считывается современным поколением та или иная графика, воспринимаются образы и сюжеты.

«Современных детей зачастую называют поколением «смотрящих»: они родились в эпоху развитых медиа и технологий, что, в свою очередь сказалось и на их запросе к видео-контенту: в анимации ускорился темпоритм, изменился визуальный язык, способ повествования, - говорит Юлия Осетинская, - поэтому мы понимали, что если хотим создать новое «Ну, погоди!», то должны придумать совершенно другую мультвселенную и понять, кем в этой вселенной станут Волк и Заяц, могут ли появиться новые герои, локации, какие события могут с ними произойти». Таким образом, перед творческой группой проекта стояла непростая задача, к решению которой они подошли очень ответственно: в течение полугода были созданы десятки вариаций образов главных персонажей: важным было оставить саму суть характеров, системы взаимоотношений, актуализировав визуальность, внешний облик и даже предполагаемую «биографию» персонажей.

«В советское время многие дети воспитывались на русских народных сказках, более того, часть населения жили тогда в селах, деревнях, а это значит, что архетипы Волка и Зайца в восприятии того поколения были более каноничны: злой, дикий, зубастый страшный волк и милый, «лубочный» зайчик, который убегает от него в условную избушку, - объясняет креативный продюсер нового «Ну, погоди!» Андрей Жидков, - сейчас эта история ушла, урбанизация, технологии сделали более понятным городской уклад жизни, соответственно в новой легенде поменялись и наши герои».

Так, Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал мягче.

«Мы искали образ, который бы не ассоциировался с угрозой, страхом: оставшись в позиции догоняющего, наш Волк скорее выглядит милым в своих попытках совладать с агрессией: неумение справиться с эмоциями и заставляет его попадать в нелепые, комичные ситуации, - поясняет Андрей Жидков, - соразмерно с этим смягчились и визуальные черты героя: мы убрали из образа слишком острые углы и очертания. Буйный, «кипящий» нрав Волка при этом никуда не делся: его удалось сохранить благодаря голосу и актерскому таланту шоумена Гарика Харламова, который озвучивает персонажа».

Образ Зайца дался творческой группе нового «Ну, погоди!» сложнее: классический образ был слишком близок к фольклорному архетипу.

«Мы хотели уйти от образа, который был традиционен для советской мультипликации и более близок народной сказке. Наш Заяц «человечнее»: вы в нем с легкостью узнаете современного молодого человека, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом, наукой – в целом, он несколько «повзрослел», - отметил креативный продюсер проекта.

Сейчас работа над мультсериалом продолжается, однако, уже первое появление в сети новых образов вызвало как множество горячих обсуждений, так и собственных зрительских интерпретаций. Молодая аудитория социальных сетей активно включилась в творческий поиск, предлагая авторские вариации образов из легендарного мультфильма. Заметив это стремление «Союзмультфильм» даже создал в рамках своих сетевых аккаунтов отдельную рубрику «Фан-арт».

При этом на студии захотели поддержать молодых авторов в их стремлении раскрывать новые грани классических персонажей – для этого команда «Союзмультфильма» решилась на экспериментальный проект, идею которого предложил телеканал World Fashion Channel.

Конкурс World Fashion Channel & Союзмультфильм & Британская Высшая Школа Дизайна:

Основной миссией совместного проекта популярных брендов было создание актуального тренда: новая жизнь классических, аутентичных анимационных образов без уклона в ностальгию.

Локальным решением этой задачи стал творческий конкурс среди студентов Британской высшей школы дизайна: молодым талантам было предложено подобно творческой группе мультсериала «Ну, погоди!» найти новые визуальные образы легендарных Волка и Зайца в формате принта для коллекции одежды.

«World Fashion Channel – международный канал о моде, который не только поддерживает, но и задает тренды, - говорит директор канала по маркетингу Мария Клокова, - В последние годы «Союзмультфильм» активно развивается, предоставляя возможности для творчества и реализации талантливым художникам по всей стране, стремится объединять различные сферы и направления. Мы решили поддержать этот импульс, направив его в сторону индустрии дизайна, причем, нам было интересно поработать именно с молодыми авторами, увидеть, какие решения этой нетривиальной задачи могут быть предложены новым поколением».

«Переработка классических анимационных персонажей всегда должна быть релевантна контексту - говорит руководитель арт-студии «Союзмультфильма» Владислав Ловейко, - эти образы - часть нашего культурного кода, поэтому их стилизация должна быть, во-первых, логически обоснована, а во-вторых – качественно сделана».

По его словам, «Союзмультфильмом» сейчас разработано сразу несколько fashion-book по ряду франшиз «золотой коллекции», которые могут служить как готовыми решениями, так и отправной точкой для совместной работы с производителем. При этом, студия сохраняет преемственность традиции: визуальное изображение легендарных персонажей, например, из кукольных мультфильмов первоначально создает на кальке художник Валерий Коваль – представитель старшего поколения художников-мастеров, работавших над созданием ряда знаменитых мультфильмов советского времени.

В то же время студия открыта к совместному творчеству с брендами: важным при этом остается сохранение «визуального ДНК» каждого конкретного образа.

По итогам конкурса все его участники получили памятные призы от «Союзмультфильма» и World Fashion Channel, который также создал видео-портфолио для 6 конкурсантов. Еще одним призом для трех участников стала месячная стажировка в арт-отделе киностудии.

Сотрудничество с ZASPORT: новый дизайн и поддержка олимпийского движения:

Необычный проект привлек внимание еще одного значимого партнера – бренда ZASPORT, официального экипировщика Олимпийской команды России, который также увидел в нем ряд важных аспектов. При участии арт-отдела «Союзмультфильма» и выбранной ZASPORT конкурсантки из БВШД - Дарьи Панферовой - дизайнеры компании доработали принты: созданные изображения представляют собой силуэты новых образов Волка и Зайца.

«Для нас коллаборация с киностудией «Союзмультфильм», World Fashion Channel и студентами Британской Высшей Школы Дизайна – хороший способ поддержать молодых авторов, которые получили возможность принять участие в создании лимитированной коллекции, – отметила основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина, - такие социальные проекты играют для отрасли важную роль: мотивируют и помогают раскрывать новые имена в сфере дизайна. Главной идеей было лаконично отразить персонажей мультфильма - вдохнуть в них новую жизнь, но в то же время поностальгировать на тему советского варианта и показать момент перехода из «старого» в «новое». Это мы сделали через фоны, разработанные с использованием актуального глитч-эффекта и элементов дизайна заставки советского телевизора, показывающих движения силуэтов Зайца и Волка, которые будто выходят из экрана, таким образом символизируя выход из советского периода в новый урбанистичный мир. На одном из принтов на уровне глаз размещена фраза «Ну, погоди!» в стиле инстаграмных надписей и приемов стрит-арта, когда герою закрашивают глаза, делая его «инкогнито» и в то же время он остается узнаваемым персонажем. В коллекции два цвета футболок - чёрные и белые, как контрастное противопоставление, а в принтах мы использовали актуальные неоновые оттенки: жёлтый, розовый, зелёный и фиолетовый».

Кроме того, как рассказала Анастасия, образы из нового «Ну, погоди!» привлекли компанию своим непрерывным движением: «Герои нового мультсериала активно двигаются, используя в своей бесконечной погоне спортивный инвентарь, поэтому ZASPORT выступил с предложением создать лимитированную коллекцию футболок со стилизованными изображениями Волка и Зайца в поддержку российских спортсменов».

Яркие футболки уже примерили спортсмены из Олимпийской команды России - за несколько дней до старта игр в Токио была проведена специальная фотосессия, в которой приняли участие волейболисты Максим Михайлов, Илья Власов, Дмитрий Волков и Виктор Полетаев, скалолазки Юлия Каплина и Виктория Мешкова, BMX-райдеры Наталья Суворова, Александр Катышев, Ирек Ризаев и Ярослава Бондаренко, а также основательница ZASPORT Анастасия Задорина и амбассадор олимпийской коллекции Анна Кикина, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

Ограниченный тираж футболок с изображением героев нового «Ну, погоди!» будет доступен всем покупателям ZASPORT c 1 сентября: яркий предмет гардероба станет приятным подарком при покупке от 10000 рублей в магазинах бренда на Новом Арбате, 26 и в ТЦ «Европейский».