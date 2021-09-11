Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым призерам Игр в Токио

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на летних Олимпийских играх, которые прошли в Токио.
Как сообщает ТАСС, атлеты удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней.
Отмечается, что медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также была награждена гимнастка Арина Аверина, ставшая четвертой в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.
источник: ТАСС