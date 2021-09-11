Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает ТАСС, орденов были удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев.

Отмечается, что орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на летних Олимпийских играх.

В субботу исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, что российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде в Токио, подарят машины марки BMW.