Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине возьмет на себя расходы на страховку и переезд игроков НХЛ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, кто возьмет на себя расходы, связанные с приездом хоккеистов и НХЛ на Олимпийские игры в Пекин, а также их страховку.

«Нам повезло, что сейчас все расходы в этой части взял на себя оргкомитет Игр в Пекине. Китайская сторона оплачивает стоимость поездки игроков НХЛ на Олимпиаду и их страховку», - приводит слова Фазеля «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что о том, что НХЛ согласилась на участие ее хоккеистов на Олимпиаде в Пекине стало известно в начале сентября, однако американская лига в случае ухудшения ситуации с короновирусом в Китае может до 10 января аннулировать свое решение.