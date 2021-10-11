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11 октября 12:25
автор: Владислав Корегин

Президент Болгарской федерации художественной гимнастики Раева оценила судейство на ОИ-2020

Сборная Болгарии в Токио выиграла турнир в групповом многоборье.

Президент Болгарской федерации художественной гимнастики Илиана Раева поделилась мнением по поводу уровня судейства на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Напомним, что в Японии женская болгарская команда, а именно Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс, Эрика Зафирова, стали первыми с общим результатом 92,100 балла.

Российская команда, которую представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, осталась на втором месте, уступив победительницам 1,7 балла.

– После непрекращающихся обвинений со стороны России в адрес судейства на Олимпийских играх-2020 в Токио и «незаслуженной» золотой медали болгарской команды я впервые публично выскажу свое мнение по этой теме. Болгарская команда, безусловно, выступила лучше всех в борьбе за золото в финале Олимпийских игр! Мы уважаем своих соперников и считаем, что заслуживаем их уважения. Выражаю уважение судьям летних Олимпийских игр в Токио! – написала Раева на своей странице в Facebook.

Добавим, что после ОИ российская сторона подала протест в Международную федерацию гимнастики (FIG) по поводу итоговых результатов группового многоборья, но технический комитет не обнаружил предвзятости в действиях судей.

источник: «Советский спорт»
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