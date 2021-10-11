Винер-Усманова не стала критиковать Болгарскую федерацию за поддержку судейства на ОИ-2020

Главный тренер сборной России, а также президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не стала критиковать Болгарскую федерацию за поддержку судейства на Олимпиаде в Токио.

«Каждая страна имеет свое мнение», - приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-Экпресс»

Напомним, что в Японии женская болгарская команда, а именно Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс, Эрика Зафирова, стали первыми с общим результатом 92,100 балла.

Российская команда, которую представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, осталась на втором месте, уступив победительницам 1,7 балла.