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19 октября 16:50
автор: Дмитрий Кузнецов

В Сочи начал работу Всероссийский форум Олимпийских советов

С приветственным словом перед участниками выступил президент ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков поздравил участников форума с успешным выступлением олимпийской команды страны на Олимпиаде-2020 в Токио и поблагодарил коллег за большой вклад в победы российских спортсменов в Японии.

«На заключительном этапе подготовки спортсмены работают в составах своих сборных команд, но мы прекрасно понимаем, что формирование навыков, мастерства и характера происходит намного раньше — на местах, в детско-юношеских школах, в СДЮШОР. Всех тех людей, которые своим незаметным, но крайне важным трудом создают основу наших спортивных успехов, я хочу сегодня от всей души поблагодарить и попросить вас передать коллегам слова искреннего признания от Олимпийского комитета России», - сказал глава ОКР.

Поздняков также подчеркнул, что успешное выступление в Токио стало результатом совместной работы спортсменов и тренеров, спортивных федераций, ОКР, Министерства спорта Российской Федерации и региональных органов власти, Олимпийских советов, а также федерального медико-биологического агентства, которое обеспечило все необходимые условия, чтобы спортсмены могли принять участие в Олимпиаде в условиях очень жестких требований антиковидной безопасности.

Форум продолжит свою работу в течение двух дней. Его основными мероприятиями станут:

— доклад президента ОКР на тему «Совершенствование системы взаимодействия ОКР с региональными олимпийскими советами и повышение роли общественных объединений в спорте»;

— доклад генерального директора ОКР Владимира Сенглеева «О VIII Всемирных играх ТАФИСА «Спорт для всех»;

— выступление заместителя генерального директора-руководителя аппарата президента ОКР Родиона Плитухина «Об актуальных аспектах международной деятельности»;

Кроме того, запланирована панельная сессия «О деятельности региональных олимпийских советов», в рамках которой представители РОС обсудят актуальные вопросы развития олимпийского движения в субъектах РФ.

источник: «Советский спорт»
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