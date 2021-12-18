РАСК наградила ветеранов комментаторского цеха Николая Попова, Яна Садекова и Бориса Майорова

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и ПАО «Газпром» при активном участии футбольного клуба «Динамо» наградило заслуженных ветеранов комментаторского цеха и телевидения Николая Попова, Яна Садекова и Бориса Майорова в ходе церемонии вручения премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Премия «Голос спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».