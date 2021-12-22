Владислав Третьяк: Очень жаль, что игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировала на информацию о том, что игроки из НХЛ могут не поехать на Олимпиаду в Пекине.

«Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но, видите, как жизнь... Все хотят на Олимпиаду поехать. Если энхаэловцы не поедут, поедут ребята из КХЛ», - приводит слова Владислава RT.

Напомним, что ранее НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.