Фетисов оценил вероятность отмены Олимпиады в Пекине из-за коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал вероятность отмены Олимпийских игр в Пекине из-за коронавируса, а также высказался по поводу обязательной вакцинации спортсменов в некоторых странах.

«Заболеваемость может быть угрозой чего угодно, даже проведения Олимпиады в Пекине. Чемпионат мира подразумевал дополнительные меры предосторожности. Не знаю, насколько они там были предусмотрены. Такова жизнь. Олимпиаду в Токио перенесли на год. Все возмущались, но было принято решение не рисковать. Провели в итоге. Поэтому рано закрывать все.

Есть общепризнанные правила. Не нужно принимать допинг, иначе будешь дисквалифицирован, а также опозорен на весь мир. Если будет принято решение о вакцинации каждого спортсмена для участия в соревнованиях, все должны будут ему следовать. Люди находятся в контакте. Тем более спорт - такая вещь, где люди находятся на одной площадке», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, решение об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею было принято организаторами после того, как в трех матчах, назначенных на 30 декабря, трем командам были засчитаны технические поражения из-за выявления положительных тестов на коронавирус.

Одной из таких стала встреча Словакии и России.

Команда Сергея Зубова успела провести два матча на турнире, проиграв Швеции со счетом 3:6 и одолев Швейцарию - 4:2.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.