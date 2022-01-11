Крянин назвал состав российских лыжников на Олимпиаду нацеленным на золото

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал состав, который поедет на Олимпиаду в Пекине.
«Состав боевой. Люди, которые поедут на Олимпиаду, окажут сопротивление в борьбе за медали. Задача — бороться за медали. В составе есть кто-то сильнее, кто-то слабее. Решение, кто побежит, объявят перед гонками, потому что допускаться будут четыре человека. Боевой состав, нацеленный на золото и медали. А там как повезет. Второй — это первый из проигравших», - приводит слова Крянина “Чемпионат”.
Добавим, что в лыжных гонках будут разыгрываться 12 комплектов наград, соревнования начнутся 5 февраля женским скиатлоном. Сама Олимпиада начнется в Пекине за день до этого.
источник: Чемпионат.com