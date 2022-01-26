Владимир Ткачев включен в основой состав сборной России по хоккею

«И я подумал: а что бы сделал Джокович?» Как Медведев одержал самую героическую победу в карьере

В четвертьфинале Australian Open Даниил Медведев с огромным трудом победил в пяти партиях канадца Феликса Оже-Альяссима, отыгравшись со счета 0:2 по партиям и матч-бола в четвертом сете. В пятницу, 28 января, в 1/2 россиянин встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.