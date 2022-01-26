Владимир Ткачев включен в основой состав сборной России по хоккею

Нападающий Владимир Ткачев включен в число 25-ти игроков основного состава национальной сборной России по хоккею. Артем Анисимов переведен в число 6-ти запасных игроков.
«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов, его вчерашний тест показал положительный результат. У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными. Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведем контрольный матч «белые» против «красных» - сообщает пресс-служба сборной России.