Российскую хоккеистку не пускают в Олимпийскую деревню

Российская хоккеистка Лиана Ганеева не может попасть в Олимпийскую деревню.

Как сообщает «РИА Новости», волонтеры в аэропорту Пекина сказали спортсменке, что ее аккредитация на Олимпийские игры не подтверждена. Для подтверждения Ганеевой необходимо было посетить аккредитационный центр, куда она и оправилась.

Напомним, женская хоккейная сборная прибыла в столицу Китая в четыре часа утра по московскому времени. Этим же рейсом прилетели и некоторые другие российские спортсмены. Всего состав делегации насчитывал 59 человек.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.