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Мэр Москвы наградил победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине

Спортсмены столичного региона получат денежные вознаграждения.
Мэр Москвы наградил победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине
28 апреля 2022 16:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: Советский спорт

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил чемпионов и призеров Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Матч ТВ».

Среди всех медалистов Олимпиады столицу России представляли фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Анна Щербакова, Владимир Морозов, Александра Трусова, лыжник Алексей Червоткин, шорт-трекисты, Константин Ивлиев и Семен Елистратов, трамплинист Евгений Климов, хоккеисты Сергей Андронов, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Никита Нестеров, Александр Никишин, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Иван Федотов, Вадим Шипачев, конькобежка Ангелина Голикова, фристайлист Сергей Ридзик и биатлонист Карим Халили.

Ранее Собянин подписал документ, по которому олимпийских призеров наградят 4 млн рублей, серебряных призеров - 2,5, бронзовых медалистов - 1,7 млн рублей. Тренеры спортсменов получат половину от указанных сумм.

Напомним, что два дня назад призеров Олимпиады наградили государственными наградами, а с победителями лично общался президент Владимир Путин.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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