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Свищев считает, что Бах противоречит сам себе

Президент МОК рекомендует отстранить россиян и при этом говорит об том, что спорт должен объединять.
19 июня 2022 18:40
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев оценил речь президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA).

Напомним, что Бах заявил, что МОК не готов снимать рекомендации по отстранению российских спортсменов.

«Бах сам себе противоречит во всех высказываниях, он одновременно говорит и что спорт должен объединять, и рекомендует не допускать наших спортсменов и не проводить соревнования в России. Он сам не знает, о чем говорит. Непонятно слышать от руководителя МОК такие высказывания, ведь именно он должен способствовать тому, чтобы отстаивались права атлетов любой страны от всевозможных политических катаклизмов, он обязан отслеживать право атлетов на труд, для них возможность выступать на соревнованиях — это их работа, это то, к чему они стремились всю свою жизнь с малых лет упорным трудом, и по непонятным незаконным причинам он рекомендует их отстранять. Господин Бах должен определиться, либо он стремится защищать права спортсменов, либо выступать рупором определенных сил, которые диктуют ему тенденции современной политики», - приводит слова Свищева Sport24.ru.

Напомним, что МОК 28 февраля рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований, при невозможности данных действий разрешить им выступать в нейтральном статусе.

Данным послаблением воспользовались в теннисе, велоспорте, шахматах, смешанных единоборствах и гимнастике на клубном уровне.

Добавим, что накануне в Будапеште начался 19-й чемпионат мира по водным видам спорта. Он пройдет без российских спортсменов.

источник: Sport24.ru
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Свищев считает, что Бах противоречит сам себе
Президент МОК рекомендует отстранить россиян и при этом говорит об том, что спорт должен объединять.
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