«Эта идея не найдет поддержки». Песков прокомментировал скандальную инициативу депутата Терюшкова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на идею депутата Госдумы РФ и члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова приравнять смену гражданства российскими спортсменами к акту государственной измены.
«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», – приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, в настоящее время подавляющее большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных соревнованиях.
Решение о допуске россиян к стартам каждая спортивная федерация принимает отдельно, отталкиваясь от рекомендаций МОК.
источник: ТАСС