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«Эта идея не найдет поддержки». Песков прокомментировал скандальную инициативу депутата Терюшкова

Законодатель предложил наказывать спортсменов за смену гражданства.
17 июля 2022 23:47
автор: Александр Шульгин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на идею депутата Госдумы РФ и члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова приравнять смену гражданства российскими спортсменами к акту государственной измены.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», – приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в настоящее время подавляющее большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных соревнованиях.

Решение о допуске россиян к стартам каждая спортивная федерация принимает отдельно, отталкиваясь от рекомендаций МОК.

источник: ТАСС
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