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«Кто я такой, чтобы знать об этом?» Бах - о возможном участии России в Олимпиаде-2024

Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.
30 сентября 2022 20:35

Глава МОК Томас Бах ответил на вопрос, смогут ли российские спортсмены принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Тем, кто спрашивает меня, как МОК поведет себя в вопросе допуска россиян к следующей Олимпиаде, я отвечаю: кто я такой, чтобы знать и мочь говорить об этом?» - приводит слова функционера зарубежные СМИ.

Напомним, что ранее ряд международных организаций отстранила российских и белорусских атлетов от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Помимо этого, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

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«Кто я такой, чтобы знать об этом?» Бах - о возможном участии России в Олимпиаде-2024
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.
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