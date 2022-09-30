Поздняков отреагировал на резонансное заявление Баха относительно российских спортсменов

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал допустить к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не поддерживают политику страны.

«Российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене», - написал функционер в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее ряд международных организаций отстранила российских и белорусских атлетов от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Помимо этого, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.