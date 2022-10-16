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В Дании высказались о присутствии россиян в международном спорте

Ранее МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов от стартов.
16 октября 2022 15:37
автор: Александр Поволоцкий

Председатель федерации спорта Дании отрицательно отнесся к участию России в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Отметим, что мероприятие АНОК пройдет 19 и 20 октября. Ранее против участия россиян и белорусов в генассамблее выступили несколько европейских стран.

«Считаем, что россиян не должно быть в международном спорте не на каком-либо уровне. Ни на уровне лидера, ни политика, ни спортсмена», - цитируют датские СМИ Ганса Наторпа.

Чиновник отметил, что может договориться с представителями других стран о бойкоте выступления российских представителей на мероприятии.

источник: «Советский спорт»
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