В Дании высказались о присутствии россиян в международном спорте

Председатель федерации спорта Дании отрицательно отнесся к участию России в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Отметим, что мероприятие АНОК пройдет 19 и 20 октября. Ранее против участия россиян и белорусов в генассамблее выступили несколько европейских стран.

«Считаем, что россиян не должно быть в международном спорте не на каком-либо уровне. Ни на уровне лидера, ни политика, ни спортсмена», - цитируют датские СМИ Ганса Наторпа.

Чиновник отметил, что может договориться с представителями других стран о бойкоте выступления российских представителей на мероприятии.