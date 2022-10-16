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Бывшего члена оргкомитета ОИ-2020 подозревают в получении еще одной взятки

Функционер был арестован в августе.
16 октября 2022 16:18
автор: Александр Поволоцкий

Харуюки Такахаси подозревается в получении еще одной взятки.

Напомним, что бывший член организационного комитета ОИ-2020 и Паралимпиады в японском Токио был арестован в августе. Такахаси подозревают в получении взяток от различных компаний: производителя офисной одежды, издательства, агентам для школы английского языка.

Как сообщают японские СМИ, на этот раз следователи полагают, что функционер мог получить восемь миллионов иен от производителя мягких игрушек. Взамен Такахаси способствовал разрешению на продажу лицензированных товаров с символикой Игр-2020.

Напомним, что летняя Олимпиада прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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