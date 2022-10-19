Национальный олимпийский комитет Шри-Ланки призвал снять санкции со спортсменов из России

Генсек Национального олимпийского комитета предложил допустить с российских и белорусских спортсменов запрет к участию в международных соревнованиях.

Максвелл да Сильва призвал снять с атлетов санкции, а также внести поправки в хартию для укрепления единства всего олимпийского движения.

Об этом функционер заявил во время своего выступления на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов. Мероприятие проходит в Сеуле. На нем присутствует делегация из России, которую возглавляет руководитель ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, что во время своего выступления глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против атлетов из России и Белоруссии.