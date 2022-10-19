Томас Бах: На летних ОИ-2024 в Париже сложится полный гендерный паритет

Летние Олимпийские игры в Париже станут первыми соревнованиями с полным гендерным паритетом участников.

Об этом со сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на главу МОК Томас Бах. Об этом функционер заявил во время генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Бах отметил, что ОИ-2024 станут отражением «нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт».

Добавим, что соревнования Олимпиады пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.