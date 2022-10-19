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Томас Бах: На летних ОИ-2024 в Париже сложится полный гендерный паритет

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил о проведении альтернативных Игр при недопуске россиян к ОИ-2024. Подробнее на РБК: https://sportrbc.ru/news/6316f8aa9a79479c23077c80
19 октября 2022 12:30
автор: Александр Поволоцкий

Летние Олимпийские игры в Париже станут первыми соревнованиями с полным гендерным паритетом участников.

Об этом со сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на главу МОК Томас Бах. Об этом функционер заявил во время генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Бах отметил, что ОИ-2024 станут отражением «нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт».

Добавим, что соревнования Олимпиады пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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