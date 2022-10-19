Баху не понравилось предложение Дании не допустить Россию до генеральной ассамблеи АНОК

Президент МОК Томас Бак подверг критики предложение главы олимпийского комитета Дании Ганса Наторпа отстранить Россию от участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в Сеуле с 18 октября.

Российскую делегацию возглавляет руководитель ОКР Стaнислав Поздняков.

«Когда НОК отражает ситуацию, которая происходит в датском обществе, то НОК должен помнить также о своей роли как члена глобального олимпийского движения. Именно поэтому призываю Вас задуматься об этом. Вы сейчас очевидно говорите о русских. Но нельзя говорить только о русских, датчанах, немцах или аргентинцах. Для нас есть спортсмены и спортивные организации. Мы не будем всех красить одной кистью из-за действий, которые предпринимают их правительства. Посмотрите на свои действия и подумайте, какие прецеденты вы создаёте, высказывая свою позицию», - приводит слова Баха RT.

Добавим, что предложение Дании также поддержал НОК Норвегии.

Бах начал свою речь на АНОК с того, что рекомендовал продлить санкции в отношении России и Белоруссии.

Напомним, что в кoнце сентября глава МOК предложил дoпустить российских спoртсменов до участия в мeждународных стартах пoд нейтральным флагoм, если oни дистанцируются oт ситуации нa Украине. Однако ни один из российских спортсменов на данный момент не согласился с данным предложением.

Добавим, что российские атлеты отстранены не во всех видах спорта, а выступают как раз под нейтральным флагом. Подобное практикуется в частности в теннисе и шахматах.