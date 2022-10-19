Определены лучшие спортсмены зимних Олимпийских игр в Пекине

«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ

Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.