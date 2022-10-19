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Определены лучшие спортсмены зимних Олимпийских игр в Пекине

Ожидаемо, среди лауреатов не оказалось россиян.
19 октября 2022 14:30
автор: Максим Скороходов

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) назвала лучших спортсменов прошедших в этом году зимних Олимпийских игр в Пекине.

Приз лучшего спортсмена получил южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон, завоевавший одну золотую и одну серебряную медали.

Лучшей спортсменкой была признана китайская фристайлистка Эйлин Гу, взявшая два «золота» и «серебро».

Лучшей мужской командой названа сборная Швеции по керлингу, женской - сборная Канады по хоккею. Оба коллектива стали в Пекине олимпийскими чемпионами.

Приз лучшей смешанной команды забрали американские сноубордисты Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер, выигравшие в командном кроссе.

источник: «Советский спорт»
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