Глава НОК Дании ушел из зала по время выступления президента ОКР

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп вышел из зала, во время выступления на генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) президента ОКР Станислава Позднякова.

Свою речь Поздняков сопроводил видеороликом, на котором показывались кадры с Международного форума юных олимпийцев, состоявшегося в Москве в июне, и седьмых Международных спортивных игр «Дети Азии», прошедших в июле во Владивостоке.

«Я счел видеопрезентацию неприемлемой пропагандой, поэтому решил покинуть зал», - так Наторп оправдал журналистам свои действия.

Напомним, ранее Дания и Норвегия пытались добиться отстранения России от участия в генеральной ассамблеи АНОК, но вместо желаемого результата получили в свой адрес критику главы МОК Томаса Баха.