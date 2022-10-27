Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Томас Бах: Сейчас не время возвращать российских спортсменов, но МОК должен думать о будущем

Глава Международного олимпийского комитета вновь произнес противоречивую фразу.
27 октября 2022 12:26
автор: Максим Скороходов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) высказался о возможном участии российских и украинских спортсменов в одних соревнованиях.

«Мы совершенно ясно понимаем, что сейчас не время для возвращения российских спортсменов, но наша миссия также состоит в том, чтобы думать о долгосрочной перспективе. И наша миссия — объединить всех спортсменов в мирном соревновании. У нас соревнуются между собой израильтяне и палестинцы, армяне и азербайджанцы, спортсмены из Йемена и Аравии. Из Ливии и Франции...» - сказал Бах испанским журналистам.

Напомним, что в кoнце сентября глава МOК предложил дoпустить российских спoртсменов до участия в мeждународных стартах пoд нейтральным флагoм, если oни дистанцируются oт ситуации нa Украине. Однако ни один из российских спортсменов на данный момент не согласился с данным предложением.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Томас Бах: Сейчас не время возвращать российских спортсменов, но МОК должен думать о будущем
Глава Международного олимпийского комитета вновь произнес противоречивую фразу.
27.10.2022 12:26
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Глава НОК Дании ушел из зала по время выступления президента ОКР
Ранее скандинавские страны пытались исключить Россию из генеральной ассамблеи АНОК.
20.10.2022 12:40
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Определены лучшие спортсмены зимних Олимпийских игр в Пекине
Ожидаемо, среди лауреатов не оказалось россиян.
19.10.2022 14:30
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Баху не понравилось предложение Дании не допустить Россию до генеральной ассамблеи АНОК
Президент МОК посоветовал остальным взглянуть на себя со стороны.
19.10.2022 13:44
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Томас Бах: На летних ОИ-2024 в Париже сложится полный гендерный паритет
Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил о проведении альтернативных Игр при недопуске россиян к ОИ-2024. Подробнее на РБК: https://sportrbc.ru/news/6316f8aa9a79479c23077c80
19.10.2022 12:30
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Национальный олимпийский комитет Шри-Ланки призвал снять санкции со спортсменов из России
Атлеты не могут принимать участие в международных стартах по рекомендации МОК.
19.10.2022 11:00
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Бах заявил, что МОК продляет санкции против спортсменов из России и Белоруссии
Организация рекомендует спортивным федерациям не допускать к участию атлетов из этих стран из-за ситуации на Украине.
19.10.2022 08:30
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Бывшего члена оргкомитета ОИ-2020 подозревают в получении еще одной взятки
Функционер был арестован в августе.
16.10.2022 16:18
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
В Дании высказались о присутствии россиян в международном спорте
Ранее МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов от стартов.
16.10.2022 15:37
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
«Хотят, чтобы люди отказывались от своей национальности». Трефилов отреагировал на слова Баха
Функционер призвал отечественных атлетов высказаться о политической ситуации в мире.
01.10.2022 14:30
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина — в финале года, Кудерметова — нет, Медведев и Рублев — почти. Новые приключения наших нейтралов
Теннисный сезон близок к финальной кульминации. Только что определились все участницы женского итогового супертурнира, где сыграет Дарья Касаткина. А у мужчин за места в такой же элитной восьмерке борются в эти дни Даниил Медведев с Андреем Рублевым.
Реанимация «Тампы» по-русски. Как Кучеров и Сергачев вытащили вице-чемпиона со дна НХЛ (видео)
Голы Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе» одержать волевую победу в гостях над «Анахаймом» (4:2) в матч чемпионата НХЛ.
«Бавария» — топ, Левандовски — на выход! В Лиге чемпионов определились очередные участники плей-офф
После пятого тура Лиги чемпионов в весеннюю стадию турнира попали «Интер», «Порту» и «Ливерпуль», а вот «Барселона», «Атлетико» и «Аякс» досрочно отвалились.
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
«Лига Ставок» и ФХР проведут международный турнир. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика