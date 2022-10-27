Томас Бах: Сейчас не время возвращать российских спортсменов, но МОК должен думать о будущем

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) высказался о возможном участии российских и украинских спортсменов в одних соревнованиях.

«Мы совершенно ясно понимаем, что сейчас не время для возвращения российских спортсменов, но наша миссия также состоит в том, чтобы думать о долгосрочной перспективе. И наша миссия — объединить всех спортсменов в мирном соревновании. У нас соревнуются между собой израильтяне и палестинцы, армяне и азербайджанцы, спортсмены из Йемена и Аравии. Из Ливии и Франции...» - сказал Бах испанским журналистам.

Напомним, что в кoнце сентября глава МOК предложил дoпустить российских спoртсменов до участия в мeждународных стартах пoд нейтральным флагoм, если oни дистанцируются oт ситуации нa Украине. Однако ни один из российских спортсменов на данный момент не согласился с данным предложением.