МОК не заплатил IBA деньги, причитающиеся от Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет не заплатил причитающиеся Международной боксерской ассоциации дотации за Олимпийские игры в Токио.

Напомним, из-за кризиса управлении и финансов МОК забрал у IBA организацию боев на Олимпиаде-2020 в Токио и квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже, также бокс предварительно исключен из программы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Согласно данным зарубежных источников, МОК не перечислил IBA около 17 млн долларов. На вопрос, будут ли эти деньги переданы в дальнейшем в Международном олимпийском комитете предпочли не отвечать.