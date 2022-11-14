Оргкомитет Олимпийских игр в Париже представил талисман соревнований (фото)

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представили талисман будущих соревнований. Это две игрушки, выполненные в форме фригийских колпаков, которые были символом Великой французской революции.

По замыслу организаторов, такой талисман призывает всем вместе сделать революцию в спорте.

Летние Олимпийские игры в Париже станут 33-ми в истории и пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года под девизом «Широко открытые игры». Международный олимпийский комитет анонсировал, что впервые в истории в играх примут участие одинаковое количество мужчин и женщин.