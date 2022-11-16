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Бах прокомментировал желание Индонезии провести Олимпиаду-2036

Напомним, что следующая Олимпиада пройдет в Париже (Франция) летом 2024 года.
16 ноября 2022 13:31

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал желание Индонезии провести Олимпийские игры-2036.

«Увидев презентацию проекта Нусантара и уже достигнутый прогресс, я глубоко впечатлен видением президента Видодо по развитию этого города как модели устойчивого образа жизни с особым акцентом на здоровье и спорт», - приводит слова функционера пресс-служба МОК.

Напомним, что на саммите «Большой двадцатки» президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности принять Олимпиаду в городе Нусантара, которая должна стать новой столицей юго-азиатской страны.

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