Бах прокомментировал желание Индонезии провести Олимпиаду-2036

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал желание Индонезии провести Олимпийские игры-2036.

«Увидев презентацию проекта Нусантара и уже достигнутый прогресс, я глубоко впечатлен видением президента Видодо по развитию этого города как модели устойчивого образа жизни с особым акцентом на здоровье и спорт», - приводит слова функционера пресс-служба МОК.

Напомним, что на саммите «Большой двадцатки» президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности принять Олимпиаду в городе Нусантара, которая должна стать новой столицей юго-азиатской страны.