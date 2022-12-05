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Президент ОКР Поздняков приглашен на саммит Международного олимпийского комитета

Он стал одним из трех президентов национальных олимпийских комитетов, получивших приглашение для участия.
05 декабря 2022 14:35
автор: Александр Евграфов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков приглашен для участия в саммите Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте МОК.

Встреча будет проведена 9 декабря в формате видеоконференции в швейцарской Лозанне. В ней примут участие президент МОК Томас Бах, вице-президенты и члены исполкома организации, президенты континентальных олимпийских комитетов, а также представителей трех национальных олимпийских комитетов: России (Поздняков), Китая (Гао Чиждань) и США (Сюзанна Лайонс). Также среди приглашенных глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

В ходе встречи планируется обсудить прошедшую Олимпиаду в Пекине и проведение Олимпийских игр в Париже в 2024 году, проведение зимней Олимпиады 2030 года и оптимизации самого процесса Олимпийских игр.

Участники мероприятия обсудят форматы олимпийской квалификации, развитие киберспорта и его место в олимпийском движении, борьбу с допингом и текущее состояние олимпийского движения.

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