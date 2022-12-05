Россию лишили 15 медалей Олимпиады в Лондоне после перепроверки допинг-проб

Россия лишена 15 медалей летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

ITA провело перепроверку допинг-проб и обнаружило 73 нарушения, среди который 21 пришлось на российских спортсменов. Лишены наград оказались три золотых, 11 серебряных и один бронзовый медалисты Игр-2012 из РФ.

Отметим, что при переанализе проб больше всего нарушений было выявлено у России. На втором месте оказалась Белоруссия (11 нарушений), а на третьем Украина (7).