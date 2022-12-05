МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

Представитель МОК Марк Адамс рассказал, что организация оставила в силе санкции против российских и белорусских спортсменов.

«Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Сейчас было бы неправильно вдаваться в детали. Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, сейчас не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии», - приводит слова Адамса пресс-служба МОК.

Напомним, ранее Бах сделал противоречивые заявления о том, что в Олимпийских играх должны принимать участие спортсмены из всех стран, несмотря на геополитическую обстановку, однако сам же сказал, что пока не время возвращать россиян и белорусов на международную арену.