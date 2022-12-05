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В МОК сделали заявление об участии российских спортсменов в квалификации ОИ-2024

Ранее Томас Бах принял решение сохранить в силе санкции против России и Белоруссии.
05 декабря 2022 22:20
автор: Александр Шульгин

Представитель МОК Марк Адамс сделал заявление по поводу участия российских спортсменов в квалификации Олимпийских игр 2024 года.

«Есть масса факторов. Игры еще далеко, но для меня будет спекуляцией рассуждать, как быть с квалификацией. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день», - приводит слова Адамса пресс-служба организации.

Напомним, ранее президент МОК Томас Бах объявил о том, что санкции против российских и белорусских спортсменов остаются в силе.

Отборочные соревнования Олимпиады в Париже начнутся уже в 2023 году. Об участии сборной России в самих Играх также пока ничего не известно.

источник: МОК
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