В МОК сделали заявление об участии российских спортсменов в квалификации ОИ-2024

Представитель МОК Марк Адамс сделал заявление по поводу участия российских спортсменов в квалификации Олимпийских игр 2024 года.

«Есть масса факторов. Игры еще далеко, но для меня будет спекуляцией рассуждать, как быть с квалификацией. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день», - приводит слова Адамса пресс-служба организации.

Напомним, ранее президент МОК Томас Бах объявил о том, что санкции против российских и белорусских спортсменов остаются в силе.

Отборочные соревнования Олимпиады в Париже начнутся уже в 2023 году. Об участии сборной России в самих Играх также пока ничего не известно.