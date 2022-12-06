Адвокат Добровинский высказался о возможной квоте для ЛГБТ в олимпийских сборных

Ранее отмечалось, что речь идет о квоте в 10% участников сборной от каждой страны.

– Несколько дней назад я пошутил о том, что надо устроить чемпионат мира среди представителей ЛГБТ, но судя по всему, моя шутка оказалась пророческой. Поскольку глава МОК Томас Бах предложил ввести квоту 10% на представителей ЛГБТ в каждой команде. Причем неважно, что есть игроки, которые сильнее или бегают быстрее – 10% команды должны быть гомосексуалистами.

К чему это может привести: есть страны, в которых это не только неприемлемо, но и уголовно наказуемо, и непонятно, как будет доказываться исполнение этой квоты – что на входе как-то будут проверять? Я уже не говорю о том, что в странах таких, как Армения, Грузия и др. об этом даже стыдно говорить. Значит, если такая схема пройдет, то стоит ожидать разделения Олимпийских игр на тех, кто с представителями ЛГБТ, другие – без, – сказал Добровинский