Президент МОК призвал федерации продлить отстранение российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что санкционные ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов необходимо продлить. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Исполнительного комитета МОК.

«В пятницу мы проведем еще одни консультации по этому вопросу на саммите. Во время сегодняшних обсуждений санкции в отношении правительств России и Белоруссии не вызвали сомнений. Но надо отделять защитные меры в отношении спортсменов от санкций по отношению к правительствам. Спортсмены не могут быть наказаны за действия правительства», - подчеркнул Бах, опять отметив, что отстранения российских спортсменов является защитной мерой.

Вопрос отстранения также будет обсуждаться 9 декабря на специальном заседании с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Исполком МОК еще в феврале рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях.