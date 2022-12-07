Президент Франции Макрон хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Глава МОК Томас Бах сделал важное заявление по поводу участия российских спортсменом на Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года в Париже.

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран должны участвовать в них», - приводит слова Баха телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Добавим, что на той же самой пресс-конференции, где была сказана данная фраза, Бах объявил о продлении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.