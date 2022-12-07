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ОКР составил два сценария участия российских спортсменов на Олимпийских играх

Поздняков рассказал о принятой стратегии.
07 декабря 2022 21:24
автор: Максим Скороходов

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о стратегии-2028, принятой на фоне санкций.

«В документе представлены несколько сценариев. Базовый предполагает участие наших спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, а второй — подготовку олимпийского резерва к летним Играм-2028 в Лос-Анджелесе. Для этого у нас есть и время, и возможности: кадровые, педагогические, методические и финансовые. Понятно, что жизнь может вносить коррективы в любые планы. В некоторых видах спорта олимпийская квалификация уже началась, и здесь наша работа сейчас направлена на то, чтобы обеспечить участие наших спортсменов в отборочных соревнованиях», - сказал глава ОКР пресс-службе организации.

Вопрос отстранения России также будет обсуждаться 9 декабря на специальном заседании Международного олимпийского комитета (МОК) с участием Позднякова.

7 декабря, глава МОК Томас Бах рекомендовал продлить санкции, но упомянул, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть Россию на Олимпиаде в Париже.

Исполком МОК еще в феврале рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях.

источник: ОКР
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