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Саммит МОК продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

Также продлен запрет на организацию международных соревнований, использование госсимволики.
09 декабря 2022 16:43
автор: Александр Евграфов

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте МОК.

В тексте сообщения отмечается, что большинство участников согласились с продлением санкций. Ограничительные мероприятия включают в себя запрет проведения на территории России спортивных мероприятий под эгидой международных федераций, запрет использования гимнов, флагов на спортивных мероприятиях.

Санкции по отношению к российским и белорусским спортсменам были введены в конце февраля 2022 года.

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