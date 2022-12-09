Саммит МОК продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте МОК.

В тексте сообщения отмечается, что большинство участников согласились с продлением санкций. Ограничительные мероприятия включают в себя запрет проведения на территории России спортивных мероприятий под эгидой международных федераций, запрет использования гимнов, флагов на спортивных мероприятиях.

Санкции по отношению к российским и белорусским спортсменам были введены в конце февраля 2022 года.