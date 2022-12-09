Президент ОКР Поздняков: Наши спортсмены вскоре смогут выступать в квалификациях к Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены вскоре смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификации к Олимпиаде. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных Олимпийских соревнованиях. Да, безусловно, для этого необходимо, как минимум, чтобы МОК отменил пока действующие рекомендации, но общее содержание и направленность сегодняшней дискуссии свидетельствуют, на мой взгляд, о победе спортивной дипломатии и здравого смысла», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МОК принял решение о продлении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов, и отстранить их от международных соревнований.