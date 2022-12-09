Минспорта Матыцин об инициативе ОСА: Главное, чтобы спортсмены могли соревноваться с сильнейшими

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что инициатива Олимпийского совета Азии (ОСА) подчеркивает партнерские отношения со странами Азии, направленные на всестороннее развитие спортивной сферы.

«Министерство спорта РФ высоко ценит предложения ОСА. Для Минспорта главное, чтобы российские спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими, стремиться к тому, ради чего они тренируются каждый день. Работа в этом направлении никогда не заканчивается, мы продолжаем взаимодействовать со всеми организациями для скорейшего участия наших спортсменов в международных соревнованиях», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства спорта.

Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе.