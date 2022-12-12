В Олимпийском комитете США оценили возможное участие российских спортсменов в ОИ-2024

Олимпийский комитет США не исключил возможность участия российских спортсменов на летних ОИ-2024, которые пройдут в Париже.

Ранее саммит МОК продлил отстранение российских и белорусских атлетов от международных стартов.

«Может быть, неприятно осознавать, но недопуск российских атлетов отбрасывает нас назад. Возвращение спортсменов из РФ действительно важно для олимпийского движения. США поддерживает возможностей вернуться к соревнованиям для тех, кто тренировался всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под своим национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», - цитируют американские СМИ главу USOPC Сюзанну Лайонс.

Санкции по отношению к российским и белорусским спортсменам были введены в конце февраля 2022 года.