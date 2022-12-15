Президент Лукашенко: У настоящего спортсмена из сердца флаг и гимн не вырвешь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступления спортсменов без национальной символики – это плохо, но не катастрофично, сообщают белорусские СМИ.
На совещании по вопросам развития отечественного спорта в условиях зарубежных санкций Лукашенко отметил, что нужно спортсменам.
«У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Не только для себя - для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги», - заметил президент Белоруссии.