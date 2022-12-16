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Зеппельт выступил против допуска России к Олимпийским играм в Париже

Немецкий журналист продолжает антироссийскую деятельность.
16 декабря 2022 22:05
автор: Максим Скороходов

Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт, обвиняющий Россию в создании государственной допинг-системы, выступил против допуска отечественных спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Продолжающееся мошенничество и наглость оправдывают полный запрет российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Ненадежная система, находящаяся под влиянием Путина и откровенно криминальная в прошлом, не позволяет поверить в то, что российским спортсменам может быть выдан какой-то допуск», - сказал Зеппельт немецким журналистам.

Напомним, ранее участие российских спортсменов в Олимпиаде в Париже поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, а также Олимпийский комитет США.

источник: «Советский спорт»
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