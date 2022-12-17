Министр спорта России прокомментировал прекращение действия санкций CAS

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на завершение санкций CAS, которые действовали в отношении российского спорта с конца 2020 года.

Ранее стало известно о решении WADA продлить отстранение Российского антидопингового агентства.

«Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств. В России сейчас действует одна из самых эффективных систем по предотвращению допинга в спорте, российское антидопинговое законодательство полностью соответствует Конвенции. Этот факт неоднократно подтверждался ЮНЕСКО и Советом Европы», — цитирует Матыцина сайт Минспорта.

Напомним, что в конце 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а атлетов из РФ лишить флага и гимна сроком на четыре года.